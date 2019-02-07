"Нафтогаз" заплатил более миллиона за дизайн и печать корпоративного календаря

НАК заплатил за дизайн настенного календаря 664 тыс. грн. Также компания потратила 553 тыс. грн на печать календарей.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заключила два договора на разработку и печать настенных календарей на общую сумму 1,2 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении компании в системе электронных закупок Prozorro.

Договор на разработку контента и допечатной подготовки корпоративного календаря был заключен 4 декабря с киевской компанией «Радуга». Сведения о техническом задании в договоре отсутствуют.

Договор на печать был заключен 13 декабря с компанией «Перша Друкарня».

Согласно техническому заданию, компания должна была напечатать 400 англоязычных имиджевых настенных календарей размером 350х594 мм на 14 листов. Стоимость печати 400 англоязычных календарей - 109 тыс. грн.

Так же компания должна была напечатать 1500 украиноязычных календарей общей стоимостью 237 тыс. грн; 1500 квартальных календарей по 12 листов общей стоимостью 120 тыс. грн; 1000 настольных календарей на 57,9 тыс. грн; 500 печатных бумажных пакетов на 28,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.