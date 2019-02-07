США верят, что "Северный поток-2" еще можно остановить

Послы США в европейских странах отметили, что отказ от Nord Stream 2 будет нелегкой, но делать правильно часто непросто.

Проект газопровода "Северный поток-2" является далеким от завершения и ввода в эксплуатацию, и у Европы еще есть время на то, чтобы остановить его.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление послов США в ЕС, Дании и Германии.

"Завершение "Северного потока-2" и импорт большего количества российского газа в Европу способствовали финансированию еще большей российской агрессии на всем континенте", - предупреждают дипломаты.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас недавно заявил, что строительство газопровода уже не остановят даже санкции США, однако в Вашингтоне осудили этот тезис.

"Кое-кто проталкивает корыстные рассказ о том, что уже поздно остановить Nord Stream 2. Это просто неправда. Трубопровод далек от завершения и даже дальше от эксплуатации. Европа все еще есть время урегулировать и остановить трубопровод, но время истекает", - говорится в статье.

Послы отмечают: ЕС должен пересмотреть газовую директиву Третьего энергетического пакета, чтобы законы блока применялись в морских трубопроводов, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

"Почему компаниям, которые не входят в ЕС, как, например, "Газпрома", разрешается искажать конкуренцию на европейском газовом рынке, придерживаясь более низких стандартов, чем компании ЕС?" - спрашивают американские дипломаты.

Изменения в директивы "принесут пользу всем европейцам, увеличивая прозрачность, укрепляя энергетическую безопасность Европы и улучшая деловую практику европейских поставщиков газа, не входящих в ЕС", считают в США.

Они подчеркивают, что Европейский парламент и Европейская комиссия поддерживают эти изменения, как и большинство стран-членов Европейского совета.

"Но поддержка со стороны Германии и других ключевых стран, таких как Франция, будет иметь решающее значение для принятия этих изменений", - отмечают послы.

"Отказ от Nord Stream 2 будет нелегкой, но делать правильно часто непросто. Любые потери, связанные с остановкой проекта, будут погашены за счет энергетической безопасности на всем континенте. Действительно ли Европа хочет увеличить свою зависимость от страны, которая недавно развернула химическое оружие в попытке убить политического оппонента в Европе? Той, что ворвалась и незаконно аннексировала территорию суверенной страны? Или страны, которая сбила рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Украиной, убив 298 невинных мирных жителей?

Европейские столицы должны показать, что они солидарны с Украиной и защищают энергетические интересы своих народов", - добавили дипломаты.

По данным СМИ, Париж планирует поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, 8 февраля.