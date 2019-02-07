Греция предложила свою территорию для "Турецкого потока" - СМИ

Накануне Ципрас заявил о желании участвовать в прокладке "Турецкого потока", который должен пройти из России по Турции до границы с Грецией.

Замглавы МИД Греции Йорос Катрунгалос призвал Россию продлить газопровод "Турецкий поток" через греческую территорию. Читайте такжеВ Босфоре образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью Об этом сообщает Росбалт. Таким образом, он подтвердил намерение премьера Алексиса Ципраса принять участие в проекте, который позволит России транспортировать "голубое топливо" в обход Украины. При этом окончательное решение Катрунгалос оставил за Москвой, поскольку она является основным поставщиком газа. Накануне во время визита в Анкару премьер Ципрас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и проявил желание участвовать в реализации проекта "Турецкий поток", который должен пройти от России по дну Черного моря и части Турции до границы с Грецией.

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