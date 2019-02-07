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Греция предложила свою территорию для "Турецкого потока" - СМИ

19:05, 07 февраля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Росбалт.

Таким образом, он подтвердил намерение премьера Алексиса Ципраса принять участие в проекте, который позволит России транспортировать "голубое топливо" в обход Украины.

При этом окончательное решение Катрунгалос оставил за Москвой, поскольку она является основным поставщиком газа.

Накануне во время визита в Анкару премьер Ципрас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и проявил желание участвовать в реализации проекта "Турецкий поток", который должен пройти от России по дну Черного моря и части Турции до границы с Грецией.

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Теги: #Турецкий поток