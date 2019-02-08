Решающий голос: Франция решила выступить против "Северного потока-2"

В МИД Франции заявили, что поддержат расширение действия "Третьего энергопакета" на "Северный поток-2". Позиция Парижа является решающей для принятия этих изменений.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что намерено поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, разосланном по электронной почте во второй половине дня четверга, 7 февраля, пишет DW.

Речь идет о предложении Еврокомиссии распространить действие Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы, которые ведут в Евросоюз из третьих стран. "Измененная директива будет распространяться на проект "Северный поток-2". Франция намерена поддержать принятие этой директивы", - говорится в заявлении МИД страны. В ведомстве уточнили, что продолжают работать над текстом документа с другими странами, в частности с Германией. Они работают над изменениями, которые могут внести в текст", добавили в МИД Франции.

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8 февраля комитет постоянных представителей государств-членов ЕС планирует рассмотреть проект изменений Газовой директивы. Это подтвердили корреспонденту DW два источника в ЕС. Изменения предложила Еврокомиссия еще в 2017 году. Однако долгое время их продвижение блокировалось. 4 февраля Румыния, которая председательствует в Совете ЕС, предложила новый вариант изменений с целью найти компромисс. Как известно, Германия, Австрия, Бельгия и Нидерланды выступают против распространения правил ЕС на "Северный поток-2". Поддерживают их больше 10 государств-членов ЕС. Поэтому для принятия этих изменений поддержка Франции является решающей.

Если в пятницу предложение Румынии получит достаточную поддержку, то это будет последним шансом принять изменения до выборов в Европарламент, которые состоятся в мае. Для принятия изменений за них должны проголосовать Совет ЕС и Европарламент.

Отметим, что выполнение всех трех условий не будет означать остановку проекта "Северный поток-2". Однако это может задержать его, в частности из-за того, что закреплять выполнение требований придется в межправительственном соглашении между ФРГ и Россией. А время имеет большое значение, прежде всего поскольку нынешний контракт на транзит газа Украиной из РФ в ЕС завершается 31 декабря. Сейчас идут переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве Брюсселя о новом транзитном контракте. И судьба "Северного потока-2" усилит позицию одной из сторон, потому что его запуск позволит России перевести на него часть газа, который идет в ЕС по территории Украины.