«Нафтогаз» готов к новым газовым переговорам с участием ЕС и России

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» заявляет о готовности принять участие в переговорах по поставкам газа в трехстороннем формате между Украиной, Европейской комиссией и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» приветствует заявление президента Европейской Комиссии господина Юнкера о возобновлении трехсторонних переговоров по поставкам газа между Украиной, ЕК и РФ», - говорится в сообщении.

В компании считают, что такая инициатива будет «способствовать укреплению энергобезопасности Европы и поможет обеспечить стабильные поставки энергоносителей европейским потребителям».

«Компания считает положительным опыт предыдущих переговоров в трехстороннем формате и напоминает, что выполнила все свои обязательства по договоренностям о поставках газа в зимний период, достигнутым в Брюсселе в конце октября прошлого года», - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 20 января глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что действие зимнего пакета скидок Украине на поставки российского газа прекращается с 1 апреля 2015 года. Также Миллер заявил, что задолженность Украины по газовым контрактам на тот момент составляет 2,44 млрд долл. и соответствующее письмо «Газпром» направил «Нафтогазу».

Позже «Нафтогаз» заявил, что готов к переговорам с «Газпромом» о новых условиях поставки газа при участии Еврокомиссии.

В конце января Европейская комиссия подтвердила готовность способствовать переговорам Украины и России в решении газовых вопросов.

Читайте такжеЯценюк напомнил России о $6 млрд ее газового долга: суд разберется, кто кому долженСправка УНИАН. Украина в 2014 году в течение полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд долл. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.