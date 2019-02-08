В Кабмине сообщили, когда заработает Фонд энергоэффективности

В июне 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда.

Фонд энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда, созданный правительством в июне 2017 года, начнет свою работу в первом квартале 2019 года.

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Об этом во время Часа правительства в Раде сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, много решающих шагов предпринято, чтобы запустить фонд энергоэффективности.

"Закон был принят, правительство имплементировало все нормативные акты по запуску фонда, подобран наблюдательный совет, в который вошли два представителя от правительства, два независимых представителя и сейчас ожидаем еще представителя - члена Евросоюза в наблюдательный совет", - сказал он.

По его словам, имя представителя от ЕС уже известно, но до момента подписания контракта оно не будет объявлено.

Кроме этого, также проходит отбор на должности в дирекции фонда, конкурс будет независимым, потому что производится набсоветом.

"Сегодня есть отбор на четыре должности: директор фонда, технический директор, финансовый директор и руководитель службы аудита", - отметил он.

Как отметил Зубко, сейчас от Европейского союза есть поддержка на 100 миллионов евро.

"Координационный совет доноров, который создан в фонде энергоэффективности, утвердил грантовую политику, говорящей о том, что первые 300 проектов будут получать 50% компенсации на проведение энергоаудита, проектные работы, на энергосервисные контракты, на оборудование и работы", - пояснил он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что запущен процесс сертификации и первые ОСББ уже получили сертификаты европейского образца, а также существуют первые в Украине 300 энергоаудиторов.

Учитывая все эти факторы, Зубко считает, что в первом квартале должен быть запущен фонд.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины. Часть средств для работы Фонда предоставляется международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, общий бюджет Фонда энергоэффективности в 2019 году составит около 14 миллиардов гривень.