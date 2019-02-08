Киевляне получат квитанцию за электроэнергию от нового поставщика

В феврале все потребители начнут получать счета от новой компании, поэтому в платежке будут новые реквизиты.

С 1 января 2019 года в Киеве начал работу новый поставщик электроэнергии, который принимает платежи от бытовых потребителей по новым реквизитам.

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Об этом на брифинге сообщил директор новой компании-поставщика "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников.

"С 1 января поставщиком электрической энергии является компания "Киевские энергетические услуги" для более 1,2 миллиона бытовых потребителей Киева", - сказал он.

По его словам, в феврале все потребители начнут получать счета именно от этой компании, соответственно в платежке при оплате счета будут новые реквизиты.

"При оплате счета в отделениях банка или почты каждый должен проконтролировать правильное внесение реквизитов новой компании "Киевские энергетические услуги", - пояснил он.

Мельников отметил, что кроме традиционных видов оплаты, также продолжает действовать способ оплаты через личный кабинет или платежные системы.

"Личный кабинет на сайте нашей компании имеет все необходимые функции, чтобы передать показания использованных объемов электроэнергии", - сказал он.

Директор компании сообщил, что логин и пароль, который потребители использовали на сайте прошлого поставщика остается таким же и для сайта новой компании.

"Для использования личного кабинета у нас на сайте логин и пароль остается такой же, не нужно снова проходить регистрацию", - отметил Мельников.