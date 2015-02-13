Рубль сильно вырос из-за подорожания нефти и надежды на мир на Донбассе

Рубль дорожает на торгах пятницы и формирует лучший недельный результат с начала года благодаря росту цен на нефть, а также надеждам на прекращение огня на востоке Украины, пишет Рейтер.

К 17.30 мск доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 63,80 рубля, теряя 2,3 процента от уровней предыдущего закрытия.

Ранее сегодня доллар падал на 63,19 - минимум с 23 января, а всего с конца прошлой недели рубль дорожает против валюты США более чем на пять процентов.

Аналогично и евро побывал сегодня на трехнедельном минимуме 72,01, к 17.30 мск пара евро/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи 72,77, дешевея на 2,35 процента.

"Появились нерезиденты с продажами валюты при такой неожиданной цене на нефть, у кого-то могло разорвать валютные лонги на стоп-лоссы, хотя я не думаю, что их было много, просто рынок тонкий", - сказал дилер крупного российского банка.

Нефть марки Brent дорожает с начала дня на 3,5 процента и оценивается в $61,38, ранее достигнув $61,77 впервые с 26 декабря прошлого года.

Читайте такжеЕС не отменит новые санкции против РФ, вступающие в силу 16 февраля - Меркель Нефть растет благодаря признакам сокращения расходов в индустрии, что может ограничить избыточные поставки. Кроме того, цены поддержали превысившие прогнозы данные о росте ВВП еврозоны в четвертом квартале и согласие Греции на переговоры с кредиторами.

По мнению дилера крупного российского банка, при сохранении восходящей тенденции нефти открывается возможность "потестировать уровни ниже 60 рублей за доллар" в налоговый период.

"Однако остаются геополитические риски, поскольку, если честно, мало кто верит в налаживание ситуации в Украине, и есть стойкое ощущение, что последние договоренности - далеко не последний акт трагедии", - полагает дилер.

Минские договоренности о перемирии на востоке Украины выступают одним из факторов поддержки рубля, но тут же таятся и риски для российской валюты в случае невыполнения тех или иных положений договора, от чего будут зависеть шаги Запада по смягчению, сохранению или, напротив, расширению санкций против России.