Новый поставщик электроэнергии учтёт прошлые переплаты киевлян

Клиенту не нужно обращаться с просьбой о зачете, ведь зачисление будет происходить автоматически.

Новый поставщик электроэнергии в столице - компания "Киевские энергетические услуги" учтёт переплаты потребителей города Киева предыдущему поставщику электроэнергии "ДТЭК Киевские электросети", которые образовались до 1 января 2019 года, при этом клиенту не нужно обращаться с просьбой о зачете, ведь зачисление будет происходить автоматически.

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Об этом на брифинге сообщил директор компании "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников.

"Переплата, которая образовалась на начало января 2019 года, в полном объеме по каждому клиенту от предыдущего поставщика "ДТЭК Киевские электросети" будет переведена на личные счета потребителей «Киевские энергетические услуги", - сказал он.

По словам Мельникова, никаких проблем с тем, как вернуть эти деньги и куда обращаться, у клиентов не будет, так как зачисления происходят автоматически.

"Все клиенты без исключения получат в этом месяце счета, и те, кто имеет задолженность, и те, кто имеет переплату, всех клиентов мы уведомим о переплате, в счете также будет указано, каким образом она будет зачислена на его личный счет", - пояснил он.

Мельников подчеркнул, что это также касается и малых небытовых потребителей (юрлица с небольшими объемами потребления).

"Мы заблаговременно их (юрлица - УНИАН) предупредили, и также была проведена процедура перевода переплаты новому поставщику или возврат средств непосредственно потребителю на счет", - отметил он.

Глава компании также сообщил, что счетчики, которые вели учет по ночному и дневному тарифу, и были установлены до смены поставщика, перерегистрировать не нужно.

"Все данные по счетчикам (по типам и способам учета электроэнергии) от предыдущего поставщика мы получили, далее оператор системы распределения будет вести учет по тем же тарифам, как и раньше, никаких действий потребителю предпринимать не нужно", - заявил он.

Мельников пояснил, что если клиент желает устанавливать счетчики с дневным и ночным потреблением, чтобы экономить на оплате, он может обратиться в компанию и заказать соответствующую услугу.

"Клиент может обратиться к нам, как к поставщику, и заказать пакет «зеленый ватт», в который входят счетчик, учитывающий потребление в разное время суток, и энергоэффективные средства, - сказал он.

Мельников добавил, что пакет включает в себя установку счетчика и подключение. Приблизительная стоимость такого предложения - 2400 гривень.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года поставщиком электрической энергии для более 1,2 миллиона бытовых потребителей Киева является компания "Киевские энергетические услуги". В начале февраля киевляне начнут получать платежки с новыми реквизитами. Предыдущим поставщиком электроэнергии в столице была компания "ДТЭК Киевские электросети".

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.