"Нафтогаз" прекратит контракт с главой "Укргазвыдобування" с 15 марта

Функции руководителя "Укргазвыдобування" будет временно исполнять директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с главой газодобывающей компании "Укргазвыдобування" Олегом Прохоренко с 15 марта, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Согласно сообщению, до утверждения наблюдательным советом "Нафтогаза" нового главы правления "Укргазвыдобування" функции руководителя этой компании будет временно исполнять директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов. Изменения происходят в рамках трансформации группы и создания дивизионов по направлениям бизнеса.

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в УГВ за последние три года. Приняв управление компанией в условиях критически ограниченных ресурсов, Олег сумел не допустить падения добычи газа. Он добился значительного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства. Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы "Нафтогаза" и уверен, что он достигнет успеха в новых проектах", - цитирует пресс-служба главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В свою очередь Прохоренко поблагодарил команду группы и отметил, что им удалось сменить тренд добычи газа в Украине с падения на рост, создать рынок сервисных услуг в газодобыче, обновить устаревшую материально-техническую базу, создать условия для наращивания добычи природного газа в будущем

"Я хочу сказать спасибо команде "Укргазвыдобування" и "Нафтогаза" за тот путь, который мы прошли вместе", - сказал Прохоренко.

В свою очередь, Фаворов отметил, что газовый дивизион "Нафтогаза" будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой "Укргазвыдобування". Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Справка УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров, что является рекордным показателем за последние 25 лет.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».