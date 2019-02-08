Франция и Германия нашли компромисс по "Северному потоку-2"

Достигнутые договоренности позволили Совету ЕС согласовать мандат на начало переговоров с Европейским парламентом относительно изменений в газовой директиве.

Франция и Германия достигли компромисса, который позволит разблокировать процесс внесения изменений в Газовую директиву ЕС, которые касаются и газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает польский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Совет ЕС согласовал мандат на начало переговоров с Европейским парламентом относительно изменений в газовой директиве. Французско-немецкое предложение разблокировало процесс", - написал он.

Ранее Министерство иностранных дел Франции сообщило, что намерено поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток-2".

Речь шла о предложении Еврокомиссии распространить действие газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы, которые ведут в Евросоюз из третьих стран.

Изменения предложила Еврокомиссия еще в 2017 году. Однако долгое время их продвижение блокировалось. 4 февраля Румыния, которая председательствует в Совете ЕС, предложила новый вариант изменений с целью найти компромисс. Как известно, Германия, Австрия, Бельгия и Нидерланды выступают против распространения правил ЕС на "Северный поток-2". Поддерживают их больше 10 государств-членов ЕС. Поэтому для принятия этих изменений поддержка Франции является решающей.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".