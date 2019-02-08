Меркель объявила окончательное решение Европы по "Северному потоку-2"

При этом канцлер отказалась сообщать детали договоренностей.

Канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2.

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Об этом сообщает Главред.

"Такое заявление Меркель сделала на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрахимом Бубакаром Кейта, отметив, что страны ЕС пришли к компромиссу относительно регулирования российским трубопроводом", - говорится в сообщении.

При этом подробности соглашения немецкий политик отказалась уточнять.

"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, которое стало возможным, благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", - сказала Меркель.

Таким образом, лидеры ЕС дали "зеленый свет" прокладке трубопровода.

"Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект. Редакция была показана послам стран ЕС в Брюсселе", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что не будет участвовать15-17 февраля Мюнхенской конференции по вопросам безопасности из-за разногласий с официальным Берлином по проекту "Северный поток-2".