Совет ЕС согласовал начало переговоров по изменениям в газовой директиве

Предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы в / из третьих стран.

Послы ЕС дали председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом относительно изменений газовой директивы.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы в / из третьих стран.

"Цель поправок к газовой директивы состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы правила, которые регулируют внутренний рынок газа в ЕС, применялись в газотранспортных линиях между государством-членом и третьей страной", - говорится в сообщении.

Как отметили в Совете ЕС, это сделает нормативно-правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".

Одной из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, например Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта "Северный поток-2", который оказался под угрозой из-за позиции Франции.