"Укргазвыдобування" может сократить добычу из-за потери месторождений на Донбассе

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2015 году ожидает сокращения добычи природного газа на 2,6% по сравнению с результатом добычи в прошлом году - до 14,7 млрд куб. м с 15,1 млрд куб. м.

Об этом журналистам сказал глава правления госкомпании Сергей Костюк, добавив, что это связано с потерей промыслов на Донбассе из-за боевых действий.

«Я думаю, что будет невозможно удержать добычу на уровне прошлого года. Она будет снижаться… По году мы планируем добыть 14,7 млрд куб. м газа», - сказал Костюк.

По его словам, только в 2015 году компания потеряла два промысла в Луганской области с ежегодной добычей порядка 50-70 млн кубометров газа.

При этом Костюк рассказал, что в прошлом году компания получила прибыль, однако не назвал абсолютные показатели, поскольку отчетность еще не готова.

«Точная цифра будет в конце февраля или в начале марта», - уточнил глава правления.

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Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».