Украина открыла Еврокомиссии доступ к данным объектов ГТС о транзите газа

Оператор отечественной газотранспортной системы (ГТС) – компания «Укртрансгаз» открыла доступ наблюдателям Европейской комиссии к объектам ГТС, в том числе, к газоизмерительным станциям, для мониторинга транспортировки природного газа по территории Украины, говорится в сообщения госэнергохолдинга «Нафтогаз Украины».

«Кроме предоставления физического доступа мониторинговой миссии на объекты украинской ГТС, «Укртрансгаз» начал ежедневную передачу данных по заявкам на транспортировку российского газа для европейских потребителей, о фактических объемах поступления российского газа в Украину и фактических объемах транспортировки газа для ЕС и Украины», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, решение о создании такой системы информирования было принято 30 января на рабочей встрече представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаза» с представителями ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (ENTSOG), в продолжение предыдущей договоренности с Европейской комиссией.

«Ежедневную передачу данных начали 2 февраля», - подчеркивают в «Нафтогазе».

В сообщении приводятся слова председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который отметил, что беспрепятственный доступ представителей Европейской комиссии к объектам ГТС и данным – лучшая демонстрация стремления компании к прозрачности.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через Турцию«Мы обеспечиваем надежные поставки российского газа по территории Украины европейским потребителям. "Нафтогаз" приветствует расширение сотрудничества с Европейской комиссией», – добавил Коболев.

Как отмечается в сообщении, Украина – первая страна, не являющаяся членом ЕС, которая присоединилась к ежедневной системе прозрачного отображения данных по транспортировке природного газа ENTSOG.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».