Кабмин хочет создать резервный фонд газа или мазута на миллиард долларов

Правительство планирует сформировать резервный фонд газа или мазута на сумму 1 млрд дол. путем привлечения кредитов под госгарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство приняло решение сформировать резервный фонд природного газа и/или мазута - все будет зависеть от рыночной конъюнктуры - в размере 1 млрд дол. путем привлечения кредитов под государственные гарантии, - сказал Яценюк. - Мы практически прошли зиму, от чего россияне точно не счастливы, но от чего счастливы мы. И для того, чтобы пройти следующую зиму, уже сейчас правительство думает, как обеспечить энергетическую безопасность государства».

Читайте такжеУкраина увеличила импорт газа из ЕС до рекордных объемовЯценюк заверил, что 1 млрд дол. будет использовано исключительно для закупки газа и мазута. «Эту зиму перезимовали и следующую перезимуем», - сказал глава правительства.