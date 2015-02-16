Цены на нефть после непродолжительного роста снова обвалились

На мировых торгах в понедельник, 16 февраля, цены на нефть снижаются после непродолжительного роста накануне на фоне данных о слабом экономическом росте в Японии, передает Reuters.

Читайте также"Газпром" из-за удешевления нефти снизит цену газа для Европы на третьТак, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уже опустилась на 0,31%, до $61,33 за баррель. Цена на нефть марки WTI с поставками в марте снизилась на 0,21%, до $52,67 за баррель.

По мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, мировые цены на нефть продолжат снижаться в ближайшие два месяца и будут торговаться на уровне ниже $40 за баррель.

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