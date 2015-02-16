"Газпром" может потерять рынок Европы: российскому газу снова угрожает СПГ

"Газпром" повторил антирекорд 2010 года, поставив в ЕС в 2014 году самый низкий за 20 лет объем газа, пишет "Коммерсант".

Читайте также"Газпром" из-за удешевления нефти снизит цену газа для Европы на третьПадение газовых цен вслед за нефтяными дает монополии шанс исправить ситуацию, но пока "Газпром" сам ограничивает экспорт, минимизируя прокачку через Украину. Если во втором квартале политика компании не изменится, она может уступить долю на рынке поставщикам СПГ, который вновь становится реальным конкурентом российскому газу в ЕС.

По итогам 2014 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС на 13,8%, до 121,3 млрд кубометров, повторив результат 2010 года, худший за последние 20 лет. В основном падение объясняется сокращением спроса на газ в Европе на 11%, прежде всего из-за аномально теплой погоды, но "Газпром" внес в него собственный вклад. Как следует из отчета монополии по РСБУ за четвертый квартал, ее попытка в конце года остановить реверсные поставки газа в Украину из Европы привела к тому, что экспорт в страны, причастные к реверсу, Чехию, Словакию, Австрию и Венгрию, рухнул на 40-60%.

Но дело не только в реверсе. В целом по году экспорт сократился почти во все страны ЕС, причем сильнее всего в те, что снабжаются через Украину. Так, поставки в Италию упали на 14,4%, Францию — на 13,2%, Австрию — на 24,5%, в Чехию — на 35%, Словакию — на 19%. Страны, которые снабжаются через газопроводы Ямал-Европа и Nord Stream, показали лучшие результаты. Экспорт в Германию, являющуюся крупнейшим потребителем российского газа, сократился всего на 3,6%, в Польшу — на 7%, а в Нидерланды и Данию поставки даже возросли.

Дело в том, что "Газпром" существенно изменил конфигурацию газовых поставок в Европу, стремясь по максимуму загрузить "северные" газопроводы Nord Stream и Ямал-Европа и снизить транзит через Украину. Хотя подобная тенденция наблюдалась с 2012 года, в 2014 году она впервые привела к кардинальным изменениям.

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В результате в 2014 году транзит через Украину упал на 28%, до 62 млрд кубометров, а в 2015 году Fitch ожидает его снижения до 50 млрд кубометров. Действительно, с октября объемы газа, поступающие в ЕС через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе (основная точка передачи), упали примерно втрое по сравнению со средним уровнем в предыдущие два года. И даже штрафы в пользу клиентов за неполное удовлетворение заявок, утверждают источники "Ъ", не останавливают "Газпром" в проведении новой политики.

В первом квартале, судя по всему, ситуация не изменится, и монополия покажет очередное снижение поставок в ЕС: местные потребители стремятся снизить отбор по контрактам с нефтяной привязкой. Они рассчитывают на значительное снижение цены газа во втором-третьем кварталах, когда в ней будет полностью учтено прошлогоднее падение стоимости нефти. Вопрос в том, воспользуется ли "Газпром" возможностью увеличить поставки или же монополия сочтет более важной минимизацию транзита через Украину. В последнем случае "Газпрому" грозит уже серьезная потеря позиций на рынке.

Торги газом на бирже, с большим трудом запущенные всего три месяца назад, уже столкнулись с серьезной проблемой. "Газпром" отказался продавать на бирже свой газ, поскольку при текущей схеме ему грозят дополнительные налоги.

Собеседники "Ъ" в европейских газовых компаниях считают такой вариант реальным, рассчитывая на возвращение в ЕС значительных объемов сжиженного газа (СПГ). В последние три года поставки СПГ в Европу снижались, поскольку в Азии цены были существенно выше. Но теперь ситуация может измениться. По данным Platts, основной индикатор для спотового СПГ в Азии Japan Korea Marker для мартовских поставок опустился до $6,8 за MBTU, тогда как цены в британском хабе NBP держатся на уровне $7 за MBTU. Катарский СПГ с учетом фрахта может быть продан в северо-западной Европе по $7,8 за MBTU (около $280 за 1 тыс. кубометров), тогда как цена "Газпрома" на границе с Германией лишь чуть ниже $300 за 1 тыс. кубометров. И хотя во втором квартале она может упасть до $270-280, СПГ останется конкурентоспособной альтернативой. По оценке одного из собеседников "Ъ", Европа сможет безболезненно заместить 10-15 млрд кубометров российского газа.

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