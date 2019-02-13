"Нафтогаз" уплатил дивиденды за 2017 год по графику, согласованному с Кабмином

Ранее стало известно, что Минэкономразвития начислило "Нафтогазу" пеню в размере 2,4 миллиарда гривень за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года, однако в компании напомнили что Кабмин позволил "Нафтогазу" заплатить до 1 июля не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уплатила в государственный бюджет дивиденды по итогам работы в 2017 году по графику, который был согласован с правительством, сообщила пресс-служба компании.

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"В 2018 году "Нафтогаз" уплатил дивиденды по графику, согласованному Кабинетом Министров", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что правительство позволило "Нафтогазу" заплатить до 1 июля не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли, а к концу года - остальные 40%.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли начислило "Нафтогазу" пеню в размере 2,4 миллиарда гривень за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

В министерстве считают, что согласно законодательству, все дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

В 2018 году "Нафтогаз" уплатил в государственный бюджет 136,5 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль по сравнению с прошлым годом на 48% - до 39,3 миллиарда гривень. В 2016 году "Нафтогаз" получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.