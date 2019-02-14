МИД Украины: поправки ЕС по «Северному потоку-2» могут сделать поведение России еще более агрессивным

Для усиления давления на РФ возможно введение дополнительных санкций, считает замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Зеркаль.

Согласованные Европейской комиссией поправки к газовой директиве, которые касаются в том числе и газопровода «Северный поток-2», могут сделать поведение России еще более агрессивным, и в таком случае для усиления давления на РФ возможно введение дополнительных санкций.

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Об этом написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

«Есть риск того, что распространение требований ЕС на «Северный поток-2» сделает поведение РФ еще более агрессивным, это вынуждает усилить давление на Россию, включая возможные санкции», - написала она.

По словам Зеркаль, принятие изменений в директиву само по себе не снимает риск, связанный с вопросом безопасности строительства обходного газопровода.

«Мы увидели очень агрессивную реакцию со стороны РФ на попытки регулировать «Северный поток-2», вплоть до заявлений о том, что «достроим «Северный поток» и разберемся с Украиной», теперь это четкий лозунг российской пропаганды», - заявила она.

Зеркаль пояснила, что внесенные поправки – это то, чего требовала Украина, и сейчас есть правовые рамки, в которых функционирование «Северного потока-2» возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС, а следующая поставленная задача – это обеспечить имплементацию этих изменений.

«В рамках триалога было решено, как Европейская комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением прав ЕС газопроводами из третьих стран», - отметила замминистра.

Комментируя ситуацию о достигнутом французско-немецком компромиссе, Зеркаль отметила, что было решено, что именно Германия должна решать вопросы экономических аспектов работы «Северного потока-2», поскольку именно она является государством «входа» на территорию ЕС.

«Многие восприняли его (компромисс – УНИАН) как предательство, но зато это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, который значит, что «Северный поток-2» не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, со стороны безопасности», - пояснила она.

Замминистра отметила, что это является важным сдвигом, который учитывает интересы и нашей страны, и делает позицию Украины сильнее, в то же время ни один из рисков не устранен.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта "Северный поток-2". Целью поправок является улучшение существующей газовой директивы и обеспечение того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение прав собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводам к и от третьих стран. При этом исключения возможны только при соблюдении строгих процедур, в которых комиссия играет решающую роль.

8 февраля Франция и Германия достигли компромисса, который позволил разблокировать процесс внесения изменений в газовую директиву ЕС. Компромисс заключается в том, что за газопроводы из третьих стран будет отвечать то государство, на территории которого осуществляется вход в систему ЕС. То есть регулировать все вопросы проекта «Северный поток-2» будет исключительно Германия.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.