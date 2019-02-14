Возобновляемая энергетика на пороге перемен

Еще десять лет назад производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии – солнца и ветра в Украине – было забавой приближенных к власти крупных компаний. Однако стремительное технологическое развитие, которое привело к многократному падению стоимости оборудования для трансформации солнечных лучей и ветра в электрическую энергию, и введенные в стране новые правила работы вместе с привлекательным для производителей тарифом стали действенным стимулом.

По итогам 2018 года более 7,5 тысяч домохозяйств Украины установили во дворах или на своих крышах солнечные батареи, производящие электроэнергию. Это почти в два с половиной раза больше, чем в 2017 году!

На наших глазах в жизнь украинцев входит новая энергетическая революция, которая коснется как простых граждан, так и профессиональных участников рынка. И многим интересно узнать, какими будут эти изменения через три, пять и десять лет?

Национальный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников благополучно попрощался с этапом становления и переходит к новому этапу – развития и роста. Рынок как никогда требует новых технологических решений, включающих налаживание на украинской земле собственного производства специализированного энергетического оборудования, так и иного уровня государственного регулирования.

В ближайшие недели Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона, который предусматривает постепенный переход от «зеленого» тарифа, определяющего цену на электроэнергию из возобновляемых источников, к проведению аукционов для объектов возобновляемой энергетики.

Профессиональные энергетики и энтузиасты из частного сектора сходятся во мнении, что вопрос нахождения правильного баланса между интересами производителей и потребителей, который выражается в новом механизме определения тарифа, является ключевым для перспектив этого рынка. Установишь высокий тариф – пострадают потребители, установишь низкий – производители потеряют стимулы и интерес.

Дает ли законопроект о переходе от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых энергетических объектов с 2020 года надежду на нахождение такого компромисса и шанс на продолжение развития в стране возобновляемой электроэнергетики?

Домашний генератор света и денег

Установить свою собственную солнечную станцию с каждым годом становится все дешевле, ведь производители все время дорабатывают и совершенствуют панели. Конструкции становятся легче, зеркала и фотоэлементы на поверхность которых падают лучи солнца – становятся более чувствительными, что значительно увеличивает КПД батареи даже в условиях частой для наших широт плотной облачности над головами.

Это важно, так как значительная часть страны в период с ноября по март радуется солнечным лучам лишь считанные дни.

Вырабатываемая установленными на крыше или во дворе дома фотомодулями электрическая энергия вполне может обеспечить собственное потребление домохозяйства.

Приятным бонусом собственной солнечной электростанции является то, что при превышении мощности генерации над потреблением избыток отдается в общую энергосеть.

По мнению специалиста по солнечной энергетике Ивана Перепелицы, станции мощностью в 30 Квт является сейчас наиболее популярным вариантом для частных домов украинцев поскольку срок окупаемости составляет порядка пяти лет.

По его словам, если устанавливать 30 Квт на крыше, то нужно выделить 200 кв. м. площади, а если на земле, то четыре-пять соток, размеры одной панели составляют два на один метр. На эту мощность нужно установить 100 - 110 панелей. Весь процесс установки домашней электростанции «под ключ» занимает около трех месяцев.

«В среднем потребление в домохозяйстве составляет 250-300 Квт в месяц, то есть три-четыре тысячи киловатт в год. При таком варианте можно зарабатывать порядка 4,5-5 тысяч долларов в год, уже за вычетом подоходного налога», - оценил эксперт экономическую целесообразность установки домашней солнечной электростанции.

Пиковая активность производства энергии приходится на май, при этом активная энергогенерация происходит с апреля по сентябрь. В южных регионах, производство энергии из солнца более эффективно, в то время как в западных областях страны из-за длительных периодов пасмурной погоды объемы генерации ниже.

Эксперт отметил новую тенденцию среди украинских заказчиков, которые перестали тратиться на налаживание системы на зимнее время как это было раньше, поскольку производство электричества в это время года не окупит затрат на переоборудование. Разумнее ориентировать систему только на солнечные весенние и летние дни.

Абсолютное большинство установленных в украинских домохозяйствах солнечных панелей - китайского производства, поскольку они на порядок дешевле, чем более высококачественное оборудование производства США, Европы и Японии.

Однако, в последнее время вызов зарубежным производителям этого специализированного энергетического оборудования бросила отечественная промышленность. О чем на последнем заседании правительства упомянул премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства обратил внимание на запуск в феврале 2019 года в родной для себя Виннице завода по производству солнечных батарей. Таким образом, сейчас любой украинец может установить домашнюю СЭС на 100% состоящую из оборудования отечественного производства,

По словам Перепелицы, с июля 2018 года цена на солнечные батареи упала приблизительно на треть, поскольку китайские и другие производители каждый месяц удешевляют свое предложение, одновременно повышая эффективность оборудования, чтобы бороться за потребителя, в связи с чем дешевеет и установка всей системы домашней солнечной электростанции.

«Все зависит от условий установки: на земле или на крыше, но в среднем на данный момент стоимость установки 30 Квт составляет 20-24 тысячи долларов, при этом еще в июне – июле прошлого года мы ставили по 27-28 тысяч долларов», - отметил Перепелица.

Борьба с бюрократическим «адом»

Чтобы начать зарабатывать на продаже электроэнергии государству по «зеленому» тарифу необходимо добиться подключения своей станции к общей электрической сети. Для этого, после установки оборудования необходимо подготовить пакет документов, постоять в очередях и подать его в облэнерго. Параллельно с этим устанавливается специальный счетчик. И если все будет идти без сучка и задоринки, то где-то через две-три недели счастливчиков подключают к сети.

Как знают все украинцы, выдача разрешений в нашей стране является любимейшим видом вымогательства денег для чиновников и всякого рода «уполномоченных» специалистов. Для несчастных просителей прохождение всех согласований превращается в хождение кругами ада.

По мнению экспертов, на сегодняшний день особое нерасположение к энтузиастам нового вида электрической генерации высказывают в Запорожской области.

«На данный момент Запорожская область является адом для всех, кто в этой сфере работает, потому что из-за тотальной коррупции очень сложно взять разрешение. Остальные области никаких проблем нет, и даже в Донецкой и Луганской области станции ставятся и подключаются», - сказал УНИАН один из специалистов, работающий в сфере «зеленой» энергетики.

Космические тарифы

В 2018 году в Украине были введены рекордные 742,5 МВт новых «зеленых» мощностей, что в разы превышает показатели прошлых лет при общем объеме мощностей этого вида генерации 2117 МВт.

В этом нет ничего удивительного, ведь в Украине действует один из самых высоких «зеленых» тарифов, по которому государство обязуется покупать электроэнергию. Сейчас этот тариф составляет 18 евроцентов за киловатт, а еще в 2013 году он был на уровне 34 цента. В странах Евросоюза тариф в разы ниже.

Начиная с 2011 года, когда в Украине только начиналось становление нового вида производства энергии, космические тарифы на «зеленую» генерацию и наращивание мощностей объяснялись банальным коррупционным интересом олигархов, приближенных к бывшему тогда президентом Виктору Януковичу.

Из-за ряда специфических требований украинский рынок альтернативной энергетики был практически закрыт для зарубежных и местных компаний, не связанных с президентом, предавшем в последствии свою страну и позорно сбежавшем в Россию.

После Революции достоинства многое поменялось: норма об обязательности отечественного оборудования заменена на механизм поощрительных надбавок, что учитывает интересы отечественных производителей, а также обеспечивает свободный доступ новых игроков на рынок.

Законодательные новации

Сейчас Украина подошла к этапу, когда надо пересмотреть сам механизм ценообразования производимой из альтернативных источников электроэнергии. Инициаторы изменения правил игры указывают на то, что объем произведенной «зелёной» энергии в стране в конце 2018 года составил два процента, в то время как, ценовая нагрузка на рынок электроэнергии уже превысила девять процентов.

В связи с этим, был разработан законопроект, который предусматривает постепенный переход от «зеленого» тарифа к проведению аукционов для крупных объектов генерации. В ближайшие недели Верховная Рада должна рассмотреть документ во втором чтении.

Представители Евросоюза не раз призывали украинских законодателей поскорее принять законодательство, регулирующее переход на аукционы.

Законодательные новации, в случае одобрения, будут предусматривать создание условий для реальной ценовой борьбы на торгах, что неизбежно приведет к снижению тарифов.

Начиная с мощности в 30 Мвт для солнца и 20 Мвт для ветра - аукционы будут обязательными с последующим понижением порога до 1 МВт для СЭС и 3 МВт для ВЭС соответственно.

По словам главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, руководителя сектора «Энергетика» (BRDO) Алексея Оржеля, в предложенном законопроекте есть «кнут и пряник».

«Кнутом» является то, что большие проекты должны будут бороться за право продажи электроэнергии, предлагая наименьшую эффективную цену, которую можно будет достичь конкурентными технологиями и привлечением более дешевого капитала.

«Пряником» же является то, что «зеленый» тариф в соответствии с законодательством устанавливается до 2030 года, а договор купли-продажи электрической энергии по аукциону - на двадцать лет, то есть инвестору лучше получить меньший тариф, но на конкурентной основе и на два десятка лет.

В поисках баланса интересов

Думая о стратегических перспективах развития этого сектора электроэнергетики, специалисты обращают внимание на необходимость сохранения баланса между производством электроэнергии из всех источников – атомной, тепловой, гидро, солнца и ветра. Причем, надо видеть перспективы национальной энергетики как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, чтобы ошибки сегодняшнего дня не пришлось исправлять нашим потомкам.

По словам одного из авторов законопроекта члена комитета по ТЭК Льва Пидлисецкого, переход на аукционы позволит регулировать не только цену, по которой государство купит электроэнергию, но и объемы мощностей, необходимые стране.

«Сейчас система такая: все могут строить сколько угодно объектов возобновляемых источников - государство все купит. С введением аукционов будет максимальный размер, и больше него уже не построишь», - отметил депутат.

Государство теперь будет рассчитывать, сколько объектов возобновляемой энергетики необходимо ввести в тот или иной год в виде квоты, за которую будут бороться участники. Квота будет определяться с учетом оценки достаточности генерирующих мощностей, международных обязательств Украины, а также возможности энергосистемы балансировать источники и потребление.

Энергия солнца и ветра зависит от переменчивых показателей. Если, например, солнечные электростанции суммарно будут вырабатывать больше чем обычно, энергосистема начинает перегружаться, и потребуется вывести из сети кого-то из традиционных участников рынка, чтобы выровнять баланс. А реагирование на внезапные факторы влетает энергетикам в копеечку.

«На рынке это работает именно так: оператор дает заявку на разгрузку, чтобы кто-то перестал вырабатывать энергию, нужно кого-то остановить. А платит за все это кто будет? Ответ - потребитель», - пояснил Пидлисецкий.

Осознавая, что стоимость электроэнергии, заложенная во всех товарах и услугах, растет галопирующими темпами, Украина приходит к пониманию: если не научиться рассчитывать необходимые энергомощности и не контролировать цену на них, - рынок может разбалансироваться и рухнуть. Пример Испании, где «зеленый» тариф отменяли рестроспективно, потому, что энергорынок страны не мог функционировать, является показательным.

Ситуация Украины не уникальна. Когда развитие альтернативной энергетики достигало определенного уровня, многие европейские страны, в конечном итоге отказывались от «зеленого» тарифа и вводили систему аукционов. По этому пути идет и наша страна.

Удастся ли Украине не сбиться с выбранного курса увеличения доли возобновляемых источников энергии и не разрушить при этом общий энергобаланс страны, покажет лишь время.

Во всяком случае, эксперты не ожидают значительных негативных последствий от перехода к новым принципам ценообразования на рынке.

«Снижение тарифа не сильно повлияет на срок окупаемости, он увеличиться где-то на несколько месяцев, но все равно люди будут много ставить. К лету, по нашим прогнозам, оборудование подешевеет еще на двадцать процентов, что нивелирует снижение «зеленого» тарифа», - считает Перепелица.

Анна Бредихина