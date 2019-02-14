"Энергоатом" и "Турбоатом" подпишут контракт на полмиллиарда - Порошенко

Президент не стал уточнять детали контракта.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что сегодня НАЭК "Энергоатом" и харьковское предприятие "Турбоатом" заключат контракт на сумму около 500 миллионов гривень.

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"Я сегодня знаю, что господин Недашковский из "Энергоатома" и господин Субботин из "Турбоатома" где-то приблизительно на полмиллиарда гривень контракты заключат. И деньги придут в Харьков, и будут заказы. И это является политикой государства. И за этот счет будет обеспечен рост промышленного производства, а также выход на самый крупный в мире рынок Европейского Союза", - сказал он во время сегодняшнего рабочего визита в Харьковскую область.

Порошенко не стал уточнять детали контракта.

"Сегодня состоится подписание самых важных контрактов - контрактов, которые свидетельствуют, что Украина сделала высокий, весомый шаг вперед не только по прорыву на рынки иностранных государств в условиях, когда Россия обеспечила эмбарго для украинских товаров, закрыла доступ нашим товарам на российские рынки, чтобы это болезненно ударило не только по производственникам, не только по директорам и собственникам заводов, а в первую очередь по рабочему классу», - добавил он.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.