НАБУ провело обыски в Нацкомиссии по тарифам

Регулятор работает в штатном режиме.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в помещении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба регулятора.

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«НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей», - сказано в сообщении.

В пресс-службе НКРЭКУ отметили, что «комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность».

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Национального антикоррупционного бюро Украины начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, завышающую стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», повлекшая экономически необоснованное увеличение цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

В октябре 2018 года НАБУ заявило, что получило экономический отчет специалистов, указывающий на безосновательность применения формулы «Роттердам+», однако необходимо еще провести экспертизу.

При этом НАБУ сообщило, что установленная сумма незаконно взысканных, фактически полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы составляет 15 миллиардов гривен.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам +» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.