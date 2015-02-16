ГПУ начала расследовать условия поставок электроэнергии в оккупированный Россией Крым

Генеральная прокуратура расследует контракт на поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым, условия которого ранее раскритиковал премьер-министр Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

«По Крыму расследование уже начато», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал служебное расследование в отношении должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности, причастных к подписанию контрактов на импорт электроэнергии в Украину и поставки электроэнергии в Автономную Республику Крым.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

Читайте такжеЭнергетический контракт с Россией позволяет обеспечивать Крым светом за бесценок – СоболевПо данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.