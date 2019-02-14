"Киевтеплоэнерго" не учтет прошлых переплат киевлян за тепло, а вот долгов не простит

Для возврата средств жителям столицы придется самостоятельно обращаться в "Киевэнерго".

После перехода права предоставлять услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Киеве с 1 мая 2018 года коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", переплаты населения предыдущему поставщику "Киевэнерго" не будут учтены в новой компании, для возврата средств киевляне самостоятельно должны обратиться к предыдущему поставщику. При этом задолженность по оплатам населения перешла новой компании.

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Об этом на пресс-конференции сообщила финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова.

"Те, кто имеет переплату, обращаются с заявлениями непосредственно в компанию "Киевэнерго", поскольку это частная компания, которая продолжает нести обязательства, подача заявлений на возврат переплат происходит через центры коммунального сервиса в Киеве", - сказала она.

По ее словам, также существует категория потребителей, у которых переплата образовалась в ходе перерасчетов по субсидиям, в таком случае переплата не возвращается.

"Те, кто получил переплату в ходе перерасчетов по субсидиям, не имеют право претендовать на эти деньги, потому что их профинансировал бюджет, произошел перерасчет и эти деньги возвращаются государству", - отметила она.

Кроме того, Саркисова сообщила, что те, кто имел задолженности, включая и население, и организации, на сегодня имеют обязательства перед новым предприятием.

Сложившуюся ситуацию с тем, что долги за оплату были переданы новому поставщику, а обязательства по переплате - нет, Саркисова объяснила тем, что передача дебиторской задолженности произошла в рамках подписанного соглашения.

"В октябре было заключено мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" о том, что новое коммунальное предприятие принимает долги за газ перед "Нафтогазом" при условии, что "Киевэнерго" передаст долги населения и организаций новой компании на эквивалентную сумму 2,389 миллиарда гривень", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП "Киевтеплоэнерго". 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

9 октября КП "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с "Нафтогазом" о правопреемстве долговых обязательств "Киевэнерго" в размере 2,4 миллиарда гривень, а 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил это мировое соглашение.

Из-за этого хозяйственного спора у жителей нескольких районов столицы с весны не было горячей воды.

С 1 января 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысило тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы на 22%, объяснив это существенным повышение цены на природный газ и электричество поставщика.