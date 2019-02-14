Перед выборами 4 миллиона украинских семей получат по 1,5 тысячи "живых" субсидий

В среднем субсидианты получат около 1,5 тысячи гривень за месяц.

Наличная форма выплаты субсидий в Украине с марта этого года будет применена к получателям, которым она назначена на текущий отопительный период с октября-декабря 2018 года, что составляет около 4 миллионов домохозяйств.

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Об этом во время селекторного совещания заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

"Уже в марте 2019 года эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, в среднем это составляет около 1,5 тысячи гривен. Аналогичные выплаты они получат в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года", - сказано в сообщении.

Во время совещания министр обратил внимание, что выплата жилищных субсидий в наличной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины тем лицам, которые получают пенсии (около 70% всех получателей), и таким же путем, как выплачиваются пенсии: или перечислением средств на пенсионные счета в уполномоченных банках, или выплатой через почтовые отделения, в том числе, с доставкой на дом. При этом выплата субсидии будет проводиться одновременно с выплатой пенсии пенсионерам.

Также сообщается, что лица, не получающие пенсии, смогут получить монетизированные субсидии в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод (через внутригосударственную платежную систему "Система срочных переводов "Быстрая копейка") или на текущие счета в "Ощадбанке" в любое удобное для себя время.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.