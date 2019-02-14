Формула "Роттердам+": в НАБУ объяснили причину обысков в Нацкомиссии

Причиной обыска стали препятствия со стороны Нацкомиссии во время расследования факта возможного злоупотребления ее должностными лицами во время принятия решения по формуле "Роттердам+".

Обыски НАБУ в помещениях НКРЭКУ 14 февраля были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением во время принятия решения о введении в действие так называемой формулы "Роттердам+".

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Об этом НАБУ сообщило в Facebook.

"Расследуя это производство, детективы НАБУ сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны НКРЭКУ. Последняя скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчете оптовой рыночной цены на электроэнергию", - утверждает НАБУ.

В НАБУ сообщили, что имеет место и искажение информации со стороны отдельных лиц. Речь о якобы наличии выводов экспертов, которые не подтверждают факт причинения ущерба интересам государства через действие формулы "Роттердам+", при том, что размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями.

В рамках расследования формулы "Роттердам+" по заказу НАБУ Институт экономики и прогнозирования НАН Украины провел научное исследование рынка угля в Украине и мире. Среди прочего, анализировались мировые и отечественные практики государственного регулирования. Результаты исследования являются весомым основанием для формирования предварительных выводов относительно размера причиненного ущерба интересам государства, отметили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня сотрудники НАБУ провели обыск в помещении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, завышают стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам +").

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли необоснованные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула "Роттердам+", что привело к экономически необоснованному увеличению цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".

В октябре 2018 года НАБУ заявило, что получило экономический отчет специалистов, который указывает на безосновательность применения формулы "Роттердам +", однако необходимо еще провести экспертизу.

При этом НАБУ сообщило, что установленная сумма незаконно взысканных, фактически полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы составляет 15 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ему, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и лишить Украину проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.