"Укрэнерго" подписало с ENTSO-E соглашение о сотрудничестве

Это позволит "Укрэнерго" углубить понимание процессов и тенденций развития европейского энергорынка, в который должна быть интегрирована в будущем украинская энергосистема.

13 февраля в Брюсселе (Бельгия) Генеральный Секретарь ENTSO-E Лоран Шмитт и заместитель директора по коммуникациям и международного сотрудничества Укрэнерго Михаил Бно-Айриян при участии председателя Наблюдательного совета компании Шевки Аджунера подписали соглашение об участии ГП "НЭК "Укрэнерго" в Программе сотрудничества вне рамок членства (ENTSO-E Cooperation Beyond Membership Programme) на 2019-2021 годы.

Цель программы - укрепление сотрудничества с операторами системы передачи (ОСП) через проведение специализированных целевых учений.

Ключевые компоненты программы партнерства "Укрэнерго" и ENTSO-E предусматривают изучение опыта работы и тенденций развития европейского энергорынка, обучение персонала. В частности, программой предусмотрено участие работников "Укрэнерго" в учебных семинарах на темы развития рынка электрической энергии, управления перегрузками, распределения пропускной способности линий электропередачи, интеграции возобновляемых источников энергии, обеспечения гибкости энергосистемы, рыночной интеграции, развития вспомогательных услуг, электронный обмен данными на электроэнергетическом рынке, прозрачности и кибербезопасности, планирования развития электросетей, внедрение инноваций и другие.

Учебная программа позволит "Укрэнерго" углубить понимание процессов и тенденций развития европейского энергорынка, в который должна быть интегрирована в будущем украинская энергосистема.

"Основаная ENTSO-E уникальная программа сотрудничества вне рамок членства позволит лучше понять процессы и практику работы энергосистемы континентальной Европы и углубит наше сотрудничество с ENTSO-E", - отметил заместитель директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "НЭК "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.