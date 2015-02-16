Путин едет в Венгрию с предложением стране стать участником "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Венгрию, который запланирован на 17 февраля, обсудит с руководством страны возможное сотрудничество в рамках проекта "Турецкий поток", сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеПланы Москвы построить "Турецкий поток" в обход Украины не сработают - Еврокомиссия"Будет обсуждена ситуация, при которой из-за неконструктивной позиции Еврокомиссии мы были вынуждены свернуть проект газопровода "Южный поток", сейчас выбран другой вариант, газ будет поступать в Европу через Черное море, в этой связи состоится обмен мнениями",- сказал Ушаков.

По его словам, "Россия поставляет около 80% нефти и 70% природного газа, потребляемых в Венгрии". "Для нас Венгрия много значит как рынок сбыта наших углеводородов и как потенциальная страна-транзитер. Мы готовы к диалогу и к взаимовыгодному партнерству в этой сфере",- сказал помощник президента.

Читайте такжеУкраина возобновила импорт газа из Венгрии"В рамках визита будет обсуждена проблематика такого партнерства в рамках нового маршрута транспортировки нашего газа",- добавил Ушаков.

Ушаков также заявил, что в ходе визита Путина в Венгрию будет обсуждаться тема контракта на поставку российского газа, но еще не решено, будет заключаться новый контракт или продлеваться старый.

"Контракт истекает в декабре 2015 года, то есть, еще практически 9-10 месяцев впереди. Очевидно, этот вопрос будет обсуждаться - то ли продление старого контракта, то ли будет достигнута договоренность о новом контракте. Это еще неизвестно, но эта тема заложена в программу переговоров", - сказал Ушаков журналистам.

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