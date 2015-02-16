Правительство сократит дотации «Нафтогаза» на 1,8 млрд гривень

Изменения в государственный бюджет на 2015 год предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу НАК «Нафтогаз Украины» с 31,5 до 29,7 млрд грн, или на 5,8%, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге.

Министр отметила, что впервые за последние годы правительство начинает бороться с основными «болезнями» украинской экономики, включая неэффективность энергетической отрасли, приводящую к постоянному росту дефицита «Нафтогаза».

«Благодаря мерам, которые мы предлагаем, финансирование НАК «Нафтогаз Украины» из госбюджета будет снижено с 31,5 млрд грн до 29,7 млрд грн, то есть на 5,8%», - сказала Яресько.

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По ее словам, все предыдущие годы правительство увеличивало финансирование «Нафтогаза», в том числе в прошлом году на эти потребности было направлено 110 млрд грн.