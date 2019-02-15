Цены на нефть побили трехмесячный рекорд

Нефть дорожает на фоне унявшихся опасений о дальнейших торговых отношениях США и Китая.

На лондонской бирже ICE Futures цена на Brent выросла до 64,81 доллара за баррель, обновив свой максимум с ноября.

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Об этом сообщает Obozrevatel.

"На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи фьючерсы на WTI после роста до 54,74 доллара за баррель, что стало рекордом 1,5-недельной давности, подешевели на 3 цента (0,06%) и на данный момент составляют 54,38 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные торгов, на фоне унявшихся опасений насчет дальнейших торговых отношений США и Китая стоимость нефти эталонных марок пошла вверх.

В целом, с начала недели Brent подорожала на 4,7%, WTI – на 3,2%. По мнению экспертов, сейчас уже стабилизировалась ситуация на мировых рынках, где ранее началась паника из-за страха перед перепроизводством углеводородов.

Как сообщал УНИАН, ранее Саудовская Аравия, ведущий экспортер нефти в мире и де-факто лидер ОПЕК, сообщила, что снизит добычу в марте примерно до 9,8 миллиона баррелей в сутки, что более чем на полмиллиона превышает изначально обещанный уровень сокращения.