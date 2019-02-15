ОЭСР проведет анализ электроэнергетического сектора Украины на примере "Укрэнерго"

Финальный отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и кейс "Укрэнерго".

Вчера состоялась встреча руководства "Укрэнерго" с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем проектов в Украине Габриэлой Мирандой в составе экспертов и аналитиков ОЭСР.

Цель встречи – обсуждение плана действий и подготовка к проведению анализа и оценки состояния электроэнергетического сектора и системы корпоративного управления на примере “Укрэнерго”, сообщает пресс-служба компании.

Финальный отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и кейс "Укрэнерго". В частности, будет анализироваться структура управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления "Укрэнерго" и ключевые проблемы и вызовы. За основу будет взято Руководство ОЭСР по корпоративному управлению, которое признано мировым стандартом по реформированию управления в государственном секторе.

С инициативой проведения такого анализа "Укрэнерго" обратилось в Министерство финансов как орган управления и нашло поддержку. Поэтому "Укрэнерго" станет первым государственным предприятием в электроэнергетическом секторе, которое будет принимать участие в таком проекте. Реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке правительства Норвегии.

Такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только "Укрэнерго", но и электроэнергетического комплекса в целом. По результатам анализа выводы и рекомендации будут предоставлены как органам государственной власти как владельцу, так и непосредственно "Укрэнерго".

Также в ходе встречи стороны обсудили существенные шаги, которые "Укрэнерго" уже сделало в части реформирования корпоративного управления. Среди значительных положительных сдвигов в этом направлении было отмечено создание Наблюдательного совета, полноценного комплаенс офиса и ряда политик и стандартов, в основу которых заложены принципы корпоративного управления ОЭСР.

«Ожидаем, что рекомендации ОЭСР по результатам проведенного анализа станут основой для дальнейшего успешного внедрения реформ в компании, позволят сформировать новый уровень корпоративного управления и обеспечить прозрачность деятельности по мировым стандартам», — отметил Всеволод Ковальчук.

Деятельность ОЭСР направлена на укрепление и повышение эффективности экономик и улучшения социально-экономических условий стран. Принципами корпоративного управления ОЭСР руководствуется большинство стран мира. Они сформированы на основе анализа и опыта развития мировых экономик и предлагают комплексный подход, который позволяет сделать управление государственным предприятием эффективным, прозрачным и предотвратить коррупцию.