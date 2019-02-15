Эксперт рассказал, за счет чего Украина может отказаться от природного газа

По словам представителя Госэнергоэффективности, Украина имеет потенциал для замены около 30 миллиардов кубометров традиционного природного газа, что почти полностью покрывает объемы потребления газа в стране.

Украина обладает всем ресурсным потенциалом для того, чтобы заменить около 30 миллиардов кубометров традиционного природного газа на газ, произведенный из биомассы и биогаза.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Департамента возобновляемых источников энергии Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко.

"Самое важное то, что Украина является энергетическим государством, и у нас в полной мере есть сырье, чтобы строить биоэлектростанции, работающие на биомассе и биогазе. Если взять потенциал, то, только используя 35% сельскохозяйственных отходов растений, мы можем заменить около 10 миллиардов кубометров газа", - сказал эксперт.

При этом он добавил, что если задействовать земли, которые не пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур, и выращивать там энергетический тополь и вербу, можно будет заменить еще 20 миллиардов кубометров газа.

По словам Шафаренко, в Украине существует искривленная ситуация с развитием биоэнергетики. Так, например, в европейских странах доля такого вида генерации в возобновляемой энергетике составляет 17-18%, а в нашей стране - всего 5%.

"Динамика биоэнергетики не самая активная, но улучшается, в Украине 46 таких станций общей мощностью 46 МВт", - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха отметил, что биоэнергетика также может сыграть важную роль в грядущей реформе рынка электроэнергетики, поскольку электроэнергия из биотоплива стабильная и не требует затрат на балансировку.

"Да, электроэнергия из биомассы и биогаза не будет дешевле, чем из солнца и ветра, но преимущество в том, что энергия стабильная и она не будет требовать маневренных мощностей для балансирования. Наоборот, в новом рынке именно электростанции на биомассе и биогазе могут сами выступить балансирующими мощностями", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, всего в 2018 году Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года. При этом, добыча природного газа в Украине за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 0,4% - до 20,89 миллиарда кубометров.

В 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год.

К концу 2018 года общая установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.