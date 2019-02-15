Энергоатом и Турбоатом сделали еще один шаг на пути к импортозамещению

Происходит замещение оборудования для быстроходных турбин, разработанных Ленинградским металлическим заводом, на современное украинского производителя АО «Турбоатом».

Государственные предприятия НАЭК «Энергоатом» и АО «Турбоатом» в рамках программы импортозамещения заключили соглашение о закупке конденсатора для энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС. Таким образом украинские предприятия замещают оборудование для быстроходных турбин, которые были разработаны Ленинградским металлическим заводом, на современное оборудование украинского производителя АО «Турбоатом» - мирового лидера по производству тихоходных турбоустановок.

Соглашение о согласовании существенных условий договора на изготовление и поставку конденсатора «блочно-модульного» исполнения с трубными системами из коррозионностойкого материала турбоустановки К-1000-60/3000 для энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС подписали генеральный директор «Турбоатома» Виктор Субботин и директор подразделения «Атомкомплект» НАЭК «Энергоатом» Андрей Майстренко. Кроме того, было подписано дополнение к Программе участия АО «Турбоатом» в поставках оборудования для АЭС Украины на пятилетний срок - до 2022 года. Документ подписали президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и Виктор Субботин. Подписание состоялось при участии президента Украины Петра Порошенко в рамках торжественного мероприятия, посвященного 85-летию «Турбоатома».

Юрий Недашковский поблагодарил руководство АО «Турбоатом» за продуктивное сотрудничество и выразил надежду, что НАЭК «Энергоатом» на многие годы останется приоритетом №1 в линейке заказов АО «Турбоатом». «Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения в вопросах модернизации действующего парка реакторов и рассчитываем на Турбоатом как в достройке энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС, так и в рамках строительства новых мощностей при выборе технологий турбинного острова», - отметил президент Энергоатома.

В свою очередь генеральный директор Турбоатома Виктор Субботин отметил, что это соглашение является знаковым для Турбоатома, поскольку оно касается программы импортозамещения российских комплектующих на блоках украинских АЭС: «Сейчас в Украине работает пять российских турбин-миллионников, и Турбоатом берет на себя все обязательства по их модернизации и обслуживанию».

Напомним, эксплуатация конденсаторов К-38080 «блочно-модульного» исполнения на третьем энергоблоке Запорожской АЭС продемонстрировала: новое оборудование производства АО «Турбоатом» существенно повышает эффективность энергоблока за счет производства дополнительной электроэнергии и снижение расходов на ведение водно-химического режима. Компания Энергоатом выдвинула реализованный совместно с Турбоатомом проект на соискание Государственной премии в области науки и техники за 2018 год. 5 ноября 2018 года состоялось заседание Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники. На заседании путем голосования было принято решение рекомендовать совместный проект АО «Турбоатом» и НАЭК «Энергоатом» по разработке нового поколения конденсаторов для украинских АЭС на присуждение Государственной премии в области науки и техники 2018 года.