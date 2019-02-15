Киевляне заплатили почти 40 миллионов за свет не той компании

Предыдущий поставщик электроэнергии вернет киевлянам ошибочно переплаченные деньги автоматически на счета абонентов в новой компании.

Предыдущий поставщик электроэнергии в Киеве «ДТЭК Киевские электросети» вернет жителям столицы ошибочно переплаченные в феврале 2019 года средства за электроэнергию в общей сумме 39 млн грн путем автоматического зачисления средств на счета абонентов в новой компании «Киевские энергетические услуги», сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Киевские электросети».

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«Все средства, которые потребители в феврале 2019 ошибочно уплатили на счет оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети", будут автоматически перечислены в течение месяца на счет компании-поставщика универсальной услуги («Киевские энергетические услуги» - УНИАН)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электроэнергию предыдущей компании поставщику «ДТЭК Киевские электросети», несмотря на то, что с 1 января 2019 года компания не является поставщиком данной услуги.

По состоянию на 1 февраля, на счет «ДТЭК Киевские электросети» поступили 39 млн гривен ошибочно оплаченных счетов.

Компания информирует, что перевод средств на счета клиентов в новой компании будет происходить без участия самого клиента.

«Клиентам не нужно оформлять для этого любые дополнительные документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов, сам процесс продлится до конца февраля», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, ошибочно уплаченные предыдущему поставщику средства будут возвращаться потребителю в следующем за переплатой месяце, а отображаться в личном кабинете на первое число месяца за ним.

«Если же клиент снова ошибочно оплатит потребленную электроэнергию в феврале "ДТЭК Киевские электросети", то эти средства будут автоматически перечислены поставщику до 31 марта 2019, и с 1 апреля будут отображаться в Личном кабинете потребителя нового поставщика универсальной услуги», - поясняет ДТЭК.

Компания «ДТЭК Киевские электросети» обращает внимание на то, что норма о возврате переплат действует только для тех клиентов, у которых нет задолженности перед компанией.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года поставщиком электрической энергии для более 1 млн 200 тыс. бытовых потребителей Киева является компания «Киевские энергетические услуги». В начале февраля киевляне начнут получать платежки с новыми реквизитами. Предыдущим поставщиком электроэнергии в столице была компания «ДТЭК Киевские электросети».

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.