Минфин хочет повысить ренту на добычу газа до 70%

19:16, 16 февраля 2015
Энергетика
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Минфин рассчитывает покрыть 12,5 млрд грн дополнительных госдотаций за счет налоговых поступлений от газодобычи

Фото УНИАН

Министерство финансов Украины рассчитывает покрыть 12,5 млрд грн дополнительных государственных дотаций в 2015 году за счет налоговых поступлений от добычи природного газа, а также увеличения цены реализации «голубого топлива» госкомпанией «Укргазвыдобування», которая на сегодняшний день в несколько раз ниже рыночной. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Поднятие рентных плат до 70% и повышение цены на газ для «Укргазвыдобування» даст нам возможность профинансировать те дополнительные дотации, о которых я говорила … Это 12,5 млрд грн дополнительных дотаций к тем дотациям, которые были запланированы в бюджете в 2014 году», - сказала она. 

При этом Яресько отметила, что правительство будет продолжать поиски оптимальных рентных плат при добыче природного газа частными компаниями, чтобы сохранить привлекательность отрасли для инвесторов.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Согласно закону, повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, а не как планировалось ранее - на год. В частности, для нефти - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, 28% - при залегании свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.

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