Жителям столицы объяснили, почему платежки за тепло выросли на 60%

Разница в платежках между декабрем 2018 года и январем 2019-го может составлять 40-60%.

Начисления в квитанциях за отопление и горячее водоснабжение за январь, которые получили жители Киева, выросли от 40% до 60% по причине выросшего тарифа, а также из-за понижения среднемесячной температуры в начале года.

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Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» со ссылкой на директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.

«Основные факторы повышения стоимости в платежках: первое - это то, что температура в январе в среднем была на 2 градуса ниже, чем в декабре. Второе - это факт того, что в декабре действовал один тариф, а с 1 января уже другой, который больше» - сказал он.

По словам Лопатина, сумма этих двух факторов для домов, в которых установлены счетчики может давать достаточно значительную разницу в платежках за январь 2019-го и декабрь 2018 года.

«Сумма увеличения в январской платежке зависит от теплотехнических характеристик по каждому отдельному дому, но в целом это показатель от 40% и даже до 60% в некоторых случаях», - пояснил он.

Лопатин отметил, что большинство потребителей рассчитываются по данным приборов учета, то есть оплачивается фактически потребленный объем услуги, соответственно, разница в платежках между декабрем и январем 2019 года будет.

Коммунальное предприятие поясняет, что начисление потребителям за услуги происходит в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены счетчики, распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из начисления в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков и начисления за отопление мест общего пользования.

Как сообщал УНИАН, 2 января коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые действуют с 1 января 2019 года.

Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 грн за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 грн).

Для домов без счетчиков тариф вырос до 38,5 грн за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 грн за куб. м с НДС, а при отсутствии - 90,54 грн за куб. м с НДС.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций стоит 98,49 грн куб. м с НДС, для религиозных организаций - 89,13 грн куб. м, в то время как все остальные потребители будут платить 98,07 грн за один куб. м.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА от 22 декабря 2018 года №2340.

С 1 мая 2018 года исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды является КП "Киевтеплоэнерго". Это специализированное муниципальное предприятие, призванное выполнять работу вместо ПАО "Киевэнерго".

Справка УНИАН. КП «Киевтеплоэнерго» обеспечивает столицу Украины теплом и горячим водоснабжением. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тыс. км в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.