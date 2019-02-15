Новые санкции против России могут коснутся «Северного потока-2» - Bloomberg

Иностранным инвесторам могут запретить финансирование российских энергетических проектов.

Новые санкции против России, которые готовят США, могут помешать финансированию энергетических проектов РФ, в частности "Северного потока-2" и "Турецкого потока", которые собираются транспортировать российский газ в Европу в обход Украины.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, "Северный поток-2" финансируется "Газпромом" и пятью региональными энергетическими компаниями. Участок "Турецкого потока" из Турции в ЕС будет возводиться за деньги "Газпрома" и его турецкого партнера 50/50.

По мнению директора Fitch Ratings по нефти и газу Дмитрия Маринченко, вероятные санкции могут заставить иностранных инвесторов прекратить вкладывать деньги в газопроводы, но "в худшем случае "Газпром" сможет финансировать их самостоятельно".

Кроме этого отмечается, что санкции могут коснуться инвестиций в российские объекты по производству сжиженного природного газа за пределами страны и поставки капитала, технологий или оборудования для будущих отечественных нефтяных месторождений.

Напомним, Сенат США намерен ввести новые санкции в отношении граждан РФ, причастных к инциденту в Керченском проливе. Законопроект предусматривает введение санкций "в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в Керченском проливе", а также "санкции в отношении судостроительного сектора России".