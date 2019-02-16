Украина останется транзитером российского газа - Меркель

Канцлер ФРГ сказала, что Европа должна иметь суверенитет над диверсификацией энергетических поставок.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подчеркивает, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отвечая на вопрос народного депутата Украины Светланы Залищук.

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Депутат спросила, не считает ли глава немецкого правительства, что проект "Северный поток-2" играет роль "маленьких зеленых человечков" в энергетической отрасли.

Меркель сказала, что люди не только в Украине, но и в других странах, и в частности в Германии, думают, что "Северный поток-2" является крупным спорным вопросом.

"Украина должна оставаться транзитной страной", - подчеркнула Меркель.

В этой связи она отметила, что все остальные газопроводы, и, в частности, "Ямал" через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.

Также она назвала компромиссным решение в контексте соглашения о Газовой директивы ЕС, согласно которому принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение прав собственности и прозрачность) будут применяться в отношении всех газопроводов до и от третьих стран.

Меркель выражает убеждение, что для Европы будет правильным иметь суверенитет над диверсификацией энергетических поставок.

"И это не только экономический вопрос, это также политический вопрос, и по этой причине Третий энергетический пакет и единый рынок требуют анбандлинг (отделения деятельности по транспортировке природного газа от добычи и поставки природного газа - УНИАН) на европейской территории. Таким образом, компании, владеющие трубопроводом, не могут быть поставщиком газа, это было сейчас определенным образом исправлено этим соглашением", - заявила Меркель.

В то же время она считает, что исключение возможности поставки Россией газа будет стратегически неправильным сигналом.

"Говоря с геостратегической точки зрения, Европа не может иметь интереса в расторжении всех отношений с Россией", - заявила она.

Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины. В своем выступлении, а также в ответах на вопрос Меркель несколько раз поддержала достройку новой ветки "Северного потока", отбросив критику этого решения от партнеров, пишет Европейская правда.

"Конечно я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ - ред.), но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными", - пояснила она

"Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером", - подчеркнула канцлер.