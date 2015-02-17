Нефть дорожает на сообщениях о сокращении расходов энергокомпаниями

На мировых торгах во вторник, 17 февраля, цены на нефть растут на сообщениях о сокращении расходов и производства энергетическими компаниями, передает Reuters.

Так, стоимость апрельского фьючерса на смесь нефти марки Brent уже поднялась на 0,85%, до $62,05 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,66% и составляет $53,13 за баррель.

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О сокращении персонала объявила французская нефтегазовая компания Total. Компания намерена уволить 2 тысячи сотрудников к 2017 году, а также продать активы в размере 5,5 млрд долларов в 2015 году в связи с нестабильной ситуацией на нефтяном рынке.

О сокращении 45% штата также заявило техасское нефтегазовое подразделение концерна General Electric. Решение об увольнении персонала приняла и Lariat Services Inc. - она намерена сократить 265 сотрудников, работающих на месторождении Пермиан Басин в Западном Техасе, а Trican Well Service планирует сократить 125 человек и прекратить свою деятельность в городе Лонгвью, Техас.

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