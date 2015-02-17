В правительстве России считают, что цены на нефть упали из-за сговора против РФ

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключает того, что падение цен на нефть могло быть создано с целью ослабить экономику РФ, однако этот фактор, по его мнению, является краткосрочным и может продлиться еще несколько месяцев, пишет Прайм.

"Как дополнительный фактор, такая теория может работать... Как дополнительный фактор плюс ко всему, что я сказал - к падению темпов роста, к избыточному предложению нефти - еще и насолить России, конечно, да. Почему бы и нет? Если есть такая возможность. Но этот фактор не может работать больше, чем несколько месяцев. Потому что потом происходят уже другие, более серьезные изменения, которые нарушат баланс на рынке", - сказал Дворкович в эфире Первого канала, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Познера, можно ли говорить о том, что цены на нефть придерживаются, чтобы нанести вред России.

"Нам придется терпеть. Еще несколько месяцев придется терпеть", - добавил вице-премьер.

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По словам Дворковича, механизмы финансового рынка в скором времени перестанут действовать на цены на нефть.

"Какое-то время работали еще и инструменты денежного, финансового рынка - те самые бумажные инструменты, "бумажная" нефть, которая давит иногда на цены вверх или вниз. Действие этого фактора заканчивается. Но какое-то время еще захотят потерпеть наши арабские партнеры, чтобы не пустить лишнюю нефть на рынок и чтобы самим остаться с той долей рынка, которую они хотят иметь. И эти несколько месяцев нам придется потерпеть, пока цены не восстановятся до равновесного уровня", - пояснил вице-премьер.

Также Дворкович отметил, что сокращение инвестиций в добычу нефти может привести к резкому скачку цен на нефть.

По его словам, в данный момент идет борьба за рынки сбыта нефти.

"Идет борьба за рынки, очень серьезная борьба, которая, конечно же, осложнилась вводом в эксплуатацию месторождений сланцевой нефти и сланцевого газа в США. Нефти стало больше, а спрос перестал расти такими же темпами. С рынка должна уйти прежде всего дорогая нефть и дорогие проекты, и это приведет к восстановлению цен на определенном уровне", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что вряд ли цены на нефть вновь вернутся к уровню в 110-120 долларов за баррель. "Но я готов повторить то, что говорил и раньше, 80-85 долларов - будет более разумно", - считает Дворкович.

По его словам, большинство экспертов сходятся во мнении, что интервал в 70-80 долларов за баррель - более разумный и более рациональный, чем нынешние цены. Однако вице-премьер отказался прогнозировать, когда цены на нефть выйдут на уровень в 70-80 долларов за баррель. "К лету, к осени, может быть. Я не хочу делать прогнозы, потому что по нефти – это дело очень неблагодарное", - заключил он.