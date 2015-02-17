«Газпром» в тупике: полное импортозамещение невозможно, проекты под угрозой срыва

Совет директоров «Газпрома» 4 февраля внес поправку в положение о закупках - теперь изделия из металла и машиностроительная продукция, в том числе автомобили, сельскохозяйственная, дорожно-строительная и коммунальная техника, будут закупаться преимущественно у российских производителей, «за исключением случаев отсутствия производства в России указанных товаров и их аналогов», пишут "Ведомости".

Читайте также"Газпром" может потерять рынок Европы: российскому газу снова угрожает СПГ Но машиностроением и металлургией «Газпром» ограничиваться не намерен. Еще в конце прошлого года компания стала внедрять программу импортозамещения. В списке фигурирует почти 400 наименований иностранной продукции. «Газпрому» они нужны в количестве 30 000-41 500 единиц в год. В списке концерна для замещения значится 410 иностранных поставщиков из 20 стран. Более четверти — компании из США, Германии, Франции, Великобритании и Японии. Среди них такие гиганты, как Siemens, Motorola, Schlumberger, Weatherford, Baker, Schneider Electric, MAN Turbo, Kenwood, Sumitomo, Kawasaki, Caterpillar и др.

Близкий к «Газпрому» источник подтвердил наличие такого списка. По его словам, программа «разработана в отношении производителей тех стран, которые ввели или поддержали санкции против России». Впрочем, «Газпром» хотел бы найти замену и поставщикам из стран, не поддержавших санкции. Например, в списке фигурируют белорусское ЗАО «Гидродинамика», израильская Ormant, производители труб из Индии Corus и Welspum и Аргентины — Tinaris. В список также включены украинские «Зоря-машинпроект» и «Икор».

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Читайте также"Газпром" из-за удешевления нефти снизит цену газа для Европы на третьОколо двух третей импорта у «Газпрома» приходится на различные модули для проходки кабелей, электронные маркеры, розетки, выключатели и т.д. Но он сильно зависим от импорта в более чувствительных секторах, связанных со строительством газопроводов и добычей газа. Например, только у американских FMC Technologies, Cameron, GE Subsea и норвежской Aker «Газпром» закупает оборудование для подводной добычи. С помощью этой технологии концерн разрабатывает Киринское месторождение в рамках проекта «Сахалин-3». Ее же планировалось применять для разработки Южно-Киринского месторождения, которое рассматривается как ресурсная база для расширения СПГ-завода «Сахалин-2», для поставок на завод «Владивосток СПГ» или в Китай по трубопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток, с помощью которого также осуществляется газификация Дальнего Востока, говорит аналитик крупной консалтинговой компании, работающей с «Газпромом».

А при строительстве заводов по сжижению газа «Газпром» полностью зависим от оборудования двух компаний: американской Air Products & Chemicals и германской Linde. В презентации для инвесторов в Гонконге «Газпром» уже сообщил, что запуск завода «Балтийский СПГ» и третьей очереди «Сахалина-2» откладывается с 2018-2019 на 2021-2022 гг. Из-за угрозы секторальных санкций строить эти предприятия сейчас рискованно, сообщил ранее «Ведомостям» источник, близкий к группе «Газпром».

Если будут введены секторальные санкции в отношении газовой отрасли, под угрозой могут оказаться не только СПГ-проекты, но и газопровод «Сила Сибири», считает партнер Russian Energy Михаил Крутихин. Для проекта нужны мощные импортные газоперекачивающие агрегаты и оборудование для Амурского ГПЗ, аналогов им в России и Китае нет, указывает эксперт.

«Газпром» при строительстве «Силы Сибири» постарается снизить стандартную долю валютных затрат, говорил Круглов в Гонконге. Как раз на прошлой неделе предправления «Газпрома» Алексей Миллер ездил по томским предприятиям.

Читайте такжеЭксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газБез иностранных подрядчиков нельзя построить и подводный «Турецкий поток». Только у европейских компаний есть специальные технологии и трубоукладочные суда, говорит директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Российские же компании инвестировать в это не готовы. «Чтобы строить подводные газопроводы, надо иметь не одно судно, а маленький флот. Он должен постоянно работать, а рассчитывать, что после выполнения заказов “Газпрома” их удастся получить в других странах, не приходится», — отмечает сотрудник одного из крупных подрядчиков «Газпрома».

При этом наиболее капиталоемкая часть закупок — трубы уже на 99% закупаются в России, говорил член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов. Импортируются лишь обсадные и бурильные трубы для особо агрессивной среды с высоким содержанием серы. Но это мизерный объем закупок в структуре инвестпрограммы «Газпрома» и в перспективе их сможет выпускать, например, ТМК при участии «Роснано», отмечает топ-менеджер крупной трубной компании. Представитель ТМК это подтверждает.

Ранее предправления «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что альтернативных поставщиков можно найти в Китае и Корее. Производителей из этих стран в списке «Газпрома» нет. «В Китае есть сборочные производства, но детали западные, поэтому в случае санкций это оборудование тоже будет недоступно», — говорит Крутихин.

Нынешние идеи импортозамещения — не более чем политический тренд, считает Корчемкин: «Руководство “Газпрома” вряд ли рассчитывает на ужесточение санкций и усиление изоляции России в течение длительного периода». Кроме того, провести полное импортозамещение просто невозможно, указывает Крутихин: «Многие иностранные производители еще до санкций искали в России партнеров для локализации производства, но по большинству направлений сделать этого не удалось из-за отсутствия кадров».