Представитель Кувейта в ОПЕК: ближайшие пять лет цены на нефть будут ниже $100

Представитель Кувейта в ОПЕК Мухаммед аш-Шатти считает, что в ближайшие пять лет цены на нефть не смогут достигнуть $100 за баррель.

«Точно не в ближайшее время, даже не в ближайшие пять лет», — ответил аш-Шатти на вопрос ТАСС о возвращении цен на нефть на уровень $100 за баррель.

Читайте такжеИз-за низких цен на "черное золото" нефтяные компании уволили более 100 тыс. человекТакже аш-Шатти рассказал, что обстановка на нефтяном рынке вскоре станет сбалансированной, а что касается прогноза на 2016 год, то предположения можно будет строить во второй половине текущего года.

"Во втором полугодии 2015-го обстановка будет более или менее сбалансирована. В 2016 нас тоже ждут изменения. Это - медленный процесс. Во второй половине текущего года ситуация прояснится", - сказал он.

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