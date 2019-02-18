Цена нефти впервые в этом году превысила $66 за баррель

Brent подорожал до $66,50 за баррель, WTI - до $55,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent в понедельник достигли максимума с начала 2019 года, однако растеряли часть набранного преимущества после выхода данных о снижении продаж автомобилей в Китае седьмой месяц кряду в январе, вызвавших опасения о спросе на топливо в стране.

Читайте такжеЦены на нефть побили трехмесячный рекорд

Об этом сообщает Reuters.

"Фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,38 процента до 66,50 доллара после подъема до отметки 66,78 доллара - максимума с ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фьючерсы на американский сорт WTI выросли на 0,68 процента до 55,97 доллара, ранее также поднявшись до пика с ноября на уровне 56,13 доллара.

"Стабильность на рынке нефти поддерживают снижение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана", - напоминает издание.

В то же время увеличение добычи в США подрывает усилия, направленные на снижение уровня предложения.

Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок на 3 до 857, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу.