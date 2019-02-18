Цена нефти впервые в этом году превысила $66 за баррель
Фьючерсы на нефть Brent в понедельник достигли максимума с начала 2019 года, однако растеряли часть набранного преимущества после выхода данных о снижении продаж автомобилей в Китае седьмой месяц кряду в январе, вызвавших опасения о спросе на топливо в стране.
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Об этом сообщает Reuters.
"Фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,38 процента до 66,50 доллара после подъема до отметки 66,78 доллара - максимума с ноября 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фьючерсы на американский сорт WTI выросли на 0,68 процента до 55,97 доллара, ранее также поднявшись до пика с ноября на уровне 56,13 доллара.
"Стабильность на рынке нефти поддерживают снижение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана", - напоминает издание.
В то же время увеличение добычи в США подрывает усилия, направленные на снижение уровня предложения.
Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок на 3 до 857, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу.