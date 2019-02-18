Новый документ ЕС может оставить "Северный поток-2" полупустым

Российский "Газпром" уже начал готовиться к худшему и заявил о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2"

Утвержденный Европой план поправок к газовой директиве Евросоюзаможет оставить "Северный поток-2" полупустым на долгие годы.

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Об этом сообщает Страна.ua.

"Газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под принятых норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой. "Газпром" уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые нормы ЕС обязывают участников строительства привести проект в соответствие с правилами внутреннего рынка стран Евросоюза. На деле это означает необходимость наличия у "Северного потока" независимого от "Газпрома" оператора и доступа к половине мощностей газопровода третьих лиц, которые, вряд ли когда-то появятся.

"Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил строительство "Турецкого потока-2" - этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности "Северного потока-2", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Франция и Германия достигли компромисса, который позволил разблокировать процесс внесения изменений в газовую директиву ЕС.

В зарубежных СМИ сообщили, что компромисс заключается в том, что за газопроводы из третьих стран будет отвечать то государство, на территории которого осуществляется вход в систему ЕС. То есть, регулировать все вопросы проекта "Северный поток-2" будет исключительно Германия.

Ранее предполагалось распространить действие газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на все газопроводы, которые ведут в Евросоюз из третьих стран.

Изменения предложила Еврокомиссия еще в 2017 году. Однако долгое время их продвижение блокировалось. 4 февраля Румыния, которая председательствует в Совете ЕС, предложила новый вариант изменений с целью найти компромисс. Как известно, Германия, Австрия, Бельгия и Нидерланды выступают против распространения правил ЕС на "Северный поток-2". Поддерживают их больше 10 государств-членов ЕС. Поэтому для принятия этих изменений поддержка Франции являлась решающей.