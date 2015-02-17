Цена нефтяной "корзины" ОПЕК выросла до $56,43

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в понедельник, 16 февраля, выросла на 0,46 доллара, или на 0,82%, - до 56,43 доллара за баррель с 55,97 доллара за баррель в предыдущий день торгов, говорится в сообщении организации.

В январе средняя цена «корзины» составляла 43,6 доллара за баррель.

За последние восемь месяцев цена на нефть снизилась более чем на 55 долларов за баррель.

В декабре 2014 года средняя цена «корзины» составляла 60,46 доллара за баррель, в ноябре – 75,5 долл., в октябре – 84,65 долл., в сентябре – 96,2 долл., в августе – 101,03 долл., в июле – 105,55 долл., в июне – 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле – 104,12 долл., в марте – 104,04 долл., в феврале – 105,27 долл., в январе – 104,66 долл.

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Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

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