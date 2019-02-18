"Энергоатом" отказался от российского оборудования для турбин на украинских АЭС

Компания подписала контракт с крупнейшим украинским производителем - харьковским "Турбоатомом".

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", в рамках программы импортозамещения, подписала контракт с крупнейшим украинским производителем и перешла на использование оборудования украинского производства для быстроходных турбин на АЭС, отказавшись, тем самым, от оборудования из России.

Читайте такжеЭнергоатом и Турбоатом сделали еще один шаг на пути к импортозамещению

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", ссылаясь на подписанный 14 февраля договор с харьковским предприятием "Турбоатом".

"Государственные предприятия НАЭК "Энергоатом" и АО "Турбоатом", в рамках программы импортозамещения, заключили соглашение о закупке конденсатора для энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом происходит замещение оборудования для быстроходных турбин, разработанных Ленинградским металлическим заводом (РФ), на современное оборудование от украинского производителя «Турбоатом» - мирового лидера по производству тихоходных турбоустановок.

Как отметили в "Энергоатоме", соглашение является знаковым для обеих компаний, поскольку оно касается импортозамещения российских комплектующих на блоках украинских атомных электростанциях.

"Сейчас в Украине работает пять российских турбин-миллионников, и "Турбоатом" берет на себя все обязательства по их модернизации и обслуживанию", - сообщает пресс-служба, цитируя слова генерального директора "Турбоатома" Виктора Субботина.

Также сообщается, что соглашение о согласовании существенных условий договора на изготовление и поставку конденсатора "блочно-модульного" исполнения с трубными системами из коррозийно-стойкого материала турбоустановки К-1000-60/3000 для энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС подписали генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин и директор подразделения "Атомкомплект" НАЭК "Энергоатом" Андрей Майстренко.

Кроме того, было подписано дополнение к Программе участия АО "Турбоатом" в поставках оборудования для АЭС Украины на пятилетний срок - до 2022 года. Документ подписали президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский и Виктор Субботин.

"Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения по модернизации действующего парка реакторов и рассчитываем на "Турбоатом" как в ходе достройки энергоблоков №№3 и 4 Хмельницкой АЭС, так и в рамках строительства новых мощностей при выборе технологий турбинного острова", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Сообщается, что эксплуатация конденсаторов К-38080 "блочно-модульного" исполнения на третьем энергоблоке Запорожской АЭС продемонстрировала, что новое оборудование "Турбоатома" существенно повышает эффективность энергоблока за счет производства дополнительной электроэнергии и снижает расходы на ведение водно-химического режима.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.