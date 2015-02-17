«Энергоатом» завершил реконструкцию второго агрегата Ташлыкской ГАЭС

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, 16 февраля завершила реконструкцию второго агрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ТГАЭС), которая началась 29 сентября 2014 года, говорится в сообщении компании.

«Модернизация второй машины ГАЭС завершена на 4 дня раньше отведенного срока. Агрегат включен в работу и функционирует в соответствии с диспетчерским графиком», - говорится в сообщении "Энергоатома".

«Первые часы работы показали, что проведенные модернизационные работы не только позволили полностью восстановить работоспособность оборудования, но увеличить мощность агрегата №2 в турбинном режиме со 150 МВт до 160 МВт», - цитирует пресс-служба слова заместителя главного инженера Южно-Украинской АЭС – директора каскада ГЭС-ГАЭС Александра Фальчикова.

Как отметили в «Энергоатоме», большинство необходимого для реконструкции и ремонта оборудования и комплектующих было изготовлено на отечественных заводах.

«Так, например, новые более износостойкие подшипники были изготовлены на Харьковском турбинном заводе с применением немецкой технологии наплавки трущихся поверхностей. Шеф-надзор при ремонте и монтаже также выполняли украинские предприятия - «Гидроэнерготехсервис», «Турбоатом», «Электротяжмаш»,- отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. Высокоманевренная Ташлыкская ГАЭС - одна из составляющих Южно-Украинского энергокомплекса, являющегося единственным в Украине предприятием с комплексным использованием базовых ядерных, маневренных гидроаккумулирующих мощностей и водных ресурсов реки Южный Буг.

На данном этапе на Южно-Украинском энергокомплексе в эксплуатации находятся 3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт Южно-Украинской АЭС, 2 гидроагрегата суммарной мощностью 11,5 МВт Александровской ГЭС и 2 гидроагрегата суммарной электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт Ташлыкской ГАЭС.

Сооружение гидроаккумулирующей электростанции продолжается. Распоряжением Кабинета министров Украины от 21 ноября 2007 года «Об утверждении проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС» определен ввод в эксплуатацию шести гидроагрегатов ТГАЭС общей мощностью 900 МВт.