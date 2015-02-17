«Энергоатом» завершил реконструкцию второго агрегата Ташлыкской ГАЭС

11:53, 17 февраля 2015
Энергетика
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Как отметили в «Энергоатоме», большинство необходимого для реконструкции и ремонта оборудования и комплектующих было изготовлено на отечественных заводах

Фото УНИАН

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, 16 февраля завершила реконструкцию второго агрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ТГАЭС), которая началась 29 сентября 2014 года, говорится в сообщении компании. 

«Модернизация второй машины ГАЭС завершена на 4 дня раньше отведенного срока. Агрегат включен в работу и функционирует в соответствии с диспетчерским графиком», - говорится в сообщении "Энергоатома". 

«Первые часы работы показали, что проведенные модернизационные работы не только позволили полностью восстановить работоспособность оборудования, но увеличить мощность агрегата №2 в турбинном режиме со 150 МВт до 160 МВт», - цитирует пресс-служба слова заместителя главного инженера Южно-Украинской АЭС – директора каскада ГЭС-ГАЭС Александра Фальчикова.

Как отметили в «Энергоатоме», большинство необходимого для реконструкции и ремонта оборудования и комплектующих было изготовлено на отечественных заводах. 

«Так, например, новые более износостойкие подшипники были изготовлены на Харьковском турбинном заводе с применением немецкой технологии наплавки трущихся поверхностей. Шеф-надзор при ремонте и монтаже также выполняли украинские предприятия - «Гидроэнерготехсервис», «Турбоатом», «Электротяжмаш»,- отмечается в сообщении. 

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Справка УНИАН. Высокоманевренная Ташлыкская ГАЭС - одна из составляющих Южно-Украинского энергокомплекса, являющегося единственным в Украине предприятием с комплексным использованием базовых ядерных, маневренных гидроаккумулирующих мощностей и водных ресурсов реки Южный Буг.

На данном этапе на Южно-Украинском энергокомплексе в эксплуатации находятся 3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт Южно-Украинской АЭС, 2 гидроагрегата суммарной мощностью 11,5 МВт Александровской ГЭС и 2 гидроагрегата суммарной электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт Ташлыкской ГАЭС.

Сооружение гидроаккумулирующей электростанции продолжается. Распоряжением Кабинета министров Украины от 21 ноября 2007 года «Об утверждении проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС» определен ввод в эксплуатацию шести гидроагрегатов ТГАЭС общей мощностью 900 МВт.

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