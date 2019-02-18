НКРЭКУ получила разрешение на проверки 20 облгазов Фирташа

Комиссия планирует в марте начать проверки облгазов в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в марте начать проверки 20 облгазов в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

Читайте такжеОблгазы не имеют права начислять потребителям дополнительные суммы в платежках – «Нафтогаз»

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

«Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте», - написала Кривенко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.