"Укрнафта" в январе увеличила добычу нефти

Добыча газа компанией в январе увеличилась на 7,4% - до 98,8 миллиона кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе 2019 года увеличила добычу нефти с конденсатом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 4,4% - до 128 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, добыча газа компанией в январе 2019 года увеличилась на 7,4%, до 98,8 миллиона кубометров.

По информации пресс-службы, добыча нефти в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, выросла на 3,3%, добыча газа - также на 3,3%.

Суточные показатели добычи углеводородов увеличились аналогичным образом, и составили 4,1 тысячи тонн в сутки - нефти и конденсата и 3,2 миллиона кубометров в сутки - газа.

"Компания продолжает наращивать добычу углеводородов, эффективно работая с действующим фондом скважин. Увеличение добычи достигается благодаря ремонту перспективных скважин и мероприятиям по интенсификации добычи, в том числе прострелочно-взрывным работам с использованием перфорационных систем иностранного производства повышенной эффективности", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в феврале добыча продолжает расти. Так, по состоянию на 14 февраля, среднесуточный показатель добычи для нефти и конденсата составлял 4,2 тысячи тонн в сутки, а для газа – 3,2 миллиона кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.